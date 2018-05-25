У Трампа рассказали о "последней капле", которая привела к отмене его встречи с Ким Чен Ыном

Вчера, 23:59

Помпео рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США по организации встречи.

Майк Помпео, фото AFP
Майк Помпео, фото AFP

В команде Дональда Трампа объяснили, почему американский президент решил отменить историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированную в следующем месяце в Сингапуре.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате, рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США по организации встречи.

"Мы не сумели провести подготовительные работы между нашими двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита", – пояснил Помпео.

В то же время глава американской дипломатии подчеркнул, что не считает отмену саммита признаком слабости Ким Чен Ына.

"На самом деле он продемонстрировал огромную способность возглавить свою страну и свою команду", – отметил дипломат.

В то же время Reuters приводит слова неназванного официального представителя Белого дома, который называет другую возможную причину отказа Трампа от саммита.

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В частности, последней каплей для американцев стала реакция Северной Кореи на комментарии вице-президента США Майка Пенса, который предлагал Вашингтону строить отношения с КНДР по "ливийской модели".

В ответ на предложение Пенса вице-министр иностранных дел КНДР назвала его заявления "глупыми" и предложила обеим странам или проводить саммит, или – ядерную демонстрацию.

В то же время чиновник утверждает, что надежда на мир с КНДР все еще существует, но чтобы ее не потерять, Пхеньян должен изменить свою риторику.

Напомним, Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.
США, КНДР, саммит, Трамп, помпео, Майк Помпео
Источник:

Reuters

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