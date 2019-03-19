У Трампа рассказали о возможности военного вмешательства в Венесуэлу

Согласно утверждениям Болтона, из Венесуэлы за границу сейчас бегут вместе с семьями высокопоставленные военные

Фото: AFP

У Трампа рассказали о возможности военного вмешательства в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg 2019-03-19T23:10:14+02:00 США Согласно утверждениям Болтона, из Венесуэлы за границу сейчас бегут вместе с семьями высокопоставленные военные

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не считает, что за последние дни вероятность военного вмешательства США в Венесуэле увеличилась. Об этом он заявил во вторник в интервью британскому телеканалу "Скай ньюс".

"Я не думаю, что мы сейчас ближе к возможности военной акции, — сказал он. — Хотя президент (США Дональд Трамп) предельно четко говорит о том, что рассматриваются все возможности. Необходимо помнить о том, что в Венесуэле находится около 40-50 тысяч американских граждан, так что о них мы также беспокоимся".

Согласно утверждениям Болтона, из Венесуэлы за границу сейчас бегут вместе с семьями высокопоставленные военные, поддержка которых обеспечивает стабильность действующему политическому режиму.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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