Уильям Барр приведен к присяге в качестве нового министра юстиции США

Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома

Фото: AFP

Уильям Барр приведен к присяге в качестве нового министра юстиции США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/609/ca6/5c6609ca65cc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/609/ca6/5c6609ca65cc6.jpg 2019-02-15T04:00:00+02:00 США Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома

Председатель Верховного суда США Джон Робертс в четверг привел к присяге Уильяма Барра в качестве нового министра юстиции и генерального прокурора страны. Фотографии церемонии опубликовала пресс-служба Белого дома.

Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Дональда Трампа, родственников Барра, а также ряда членов администрации.

Фото: Белый дом

Ранее Сенат Конгресса США большинством голосов (54 против 45) утвердил кандидатуру Барра. Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост генерального прокурора, в начале декабря. По словам президента, 68-летний Барр, возглавлявший министерство юстиции еще при Джордже Буше — старшем (с 1991 по 1993 год), "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов".

Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

В ноябре прошлого года Трамп отправил в отставку с поста генпрокурора Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства главой Минюста США со стороны президента заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. После отставки Сешнса обязанности генпрокурора США исполнял Мэтью Уитэкер.

Накануне сообщалось, что сенат США утвердил предложенную Трампом кандидатуру главы Минюста.

Напомним, кандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр не станет отправлять в отставку без достаточных на то оснований специального прокурора Роберта Мюллера, который выясняет обстоятельства вмешательства России в американские выборы, если соответствующее распоряжение отдаст президент США Дональд Трамп. Об этом Барр заявил во время слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет давать ответов на новые вопросы, которые планирует задавать команда спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о расследовании вмешательства России в выборы в США 2016 года. Такое заявление сделал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Также Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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