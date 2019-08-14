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Украинку приговорили к 20 годам тюрьмы в США: стала известна причина

Сегодня, 15:47

Женщина призналась, что снимала для американца порнографические материалы

/ Фото: Pixabay

Суд американского штата Нью-Йорк, где ранее задержали миллиардера Джеффри Эпштейна по подозрению в педофилии, приговорил гражданку Украины Алену Каличенко к 20 годам тюрьмы.

13 августа прокуратура Восточного округа штата сообщила, что женщину признали виновной в сексуальной эксплуатации ребенка и изготовлении детской порнографии.

С апреля по ноябрь 2012 года украинка записала 46 видео порнографического содержания с участием двухлетней девочки. Ролики она продала некоему Джозефу Валерио из города Смиттаун за несколько тысяч долларов.

В 2014 году мужчину признали виновным и приговорили к 60 годам тюрьмы. При обысках у него нашли электронный адрес, с которого Каличенко отправила видео, и в том же году при попытке въехать в США женщину задержали.

В 2016 году она признала свою вину. И после окончания тюремного срока ее депортируют.

Напомним, ранее в этом году 36-летнюю украинку Юлию Сусляк задержали в Грузии по подозрению в торговле детьми. Женщина въехала в страну с 10 детьми, семеро из которых были рождены суррогатными матерями.

Кроме того, несколько месяцев назад во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу

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