В Грузию не впустили многодетную мать из Украины
Всего пару дней назад суд Тбилиси отпустил Юлию Сусляк из-под стражи
Сотрудники пограничной службы Грузии отказали в праве въехать в страну 36-летней украинке Юлии Сусляк, которую ранее грузинские власти обвинили в торговле детьми.
21 июля, спустя два дня после того, как Сусляк освободили из-под стражи в Тбилиси, ее адвокат Зураб Тодуа заявил, что его подзащитную задержали на границе, когда она возвращалась в Грузию из Баку. Позже сама украинка подтвердила, что находится в этой стране.
В грузинском Министерстве внутренних дел такое решение обосновали недостаточностью у Юлии Сусляк финансовых средств и отсутствии у нее страховки, отметив также, что она указала неточную информацию о целях своей поездки.
По какому поводу женщина ездила в Азербайджан, не указывается.
Напомним, что грузинских правоохранителей насторожило то, что 7 из 10 детей украинки были рождены суррогатными матерями в течение одного года. Полицейские сообщили о том, что после задержания детей расселили в две приемные семьи – по пять в каждую, а их состояние оценили как удовлетворительное. Сама женщина все обвинения отрицала.
В июне все десять детей прибыли в Украину в сопровождении главы государства по правам ребенка Николая Кулебы. После их возвращения началось решение вопроса устройства детей органами опеки.
Как мы писали, Тбилисский городской суд постановил освободить Юлию Сусляк из-под стражи и передал дело украинским следователям.
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