Умерли самые старые сиамские близнецы в мире: кто они и чем были известны

Ранее в этом году ушел из жизни самый старый человек на планете Титэцу Ватанабэ, а теперь скончались Ронни и Донни Гэлионы, которые считались самыми долгоживущими сиамскими близнецами.

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Как сообщает Sky News, Гэлионы умерли 4 июля после недолгого пребывания в хосписе в американском городе Бивер-Крик, штат Огайо.

Ронни и Донни родились 28 октября 1951 года с одним кишечником и прямой кишкой на двоих. Тогда врачи посчитали их разделение слишком рискованным процессом.

В детстве сиамские близнецы выступали на различных карнавалах и ярмарках в США, Канаде и Южной Америке, что приносило неплохой доход их семье. Но в 1991 году они покинули индустрию развлечений.

А в 2014 году их внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самых долгоживущих сиамских близнецов – они переплюнули итальянцев Джакомо и Джованни Баттиста Точчи, которые прожили 63 года.

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Последние годы своей жизни Ронни и Донни Гэлионы провели в доме своего младшего брата Джима. Для этого волонтеры собрали деньги, на которые жилье удалось расширить и оборудовать пандусами – из-за начавшихся проблем со здоровьем близнецы передвигались только на инвалидной коляске.

Напомним, в прошлом году в Черновцах, прожив всего около недели, в детской больнице умерли сиамские близнецы – две сестры с одним телом.

А в Великобритании провели одну из самых сложных операций по разделению сиамских близнецов – двух девочек, которые срослись головами.

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