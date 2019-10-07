В Черновцах умерли сиамские близнецы

Мать ни разу не посетила сиамских близнецов в больнице, а отец только приносил средства для ухода

/ Фото: Pixabay

В Черновцах в областной детской клинической больнице умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября в роддоме №2 Черновцы.

По словам врачей, девочки умерли вечером в субботу, 5 октября. В больнице они находились три дня. После того, как близняшек транспортировали из роддома, состояние детей называли крайне тяжелым.

Также медики отметили, что мать ни разу не посетила сиамских близнецов в больнице, а отец только приносил средства для ухода.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 сентября в Черновцах родились сиамские близнецы. У девочек было одно тело, но две головы. У роженицы – жительницы Черновицкой области, это была первая беременность. Близнецы родились преждевременно – на 33 неделе. Сиамские близнецы были диагностированы еще в период беременности. По словам медиков, женщина отказалась прерывать беременность из-за собственных религиозных убеждений.

Ранее мы писали, что австралийские хирурги подарили сиамским близнецам из Бутана новую жизнь, успешно разделив их в одной из клиник Мельбурна. Две девочки родились, имея одну печень, брюшную полость и частично сросшиеся грудные клетки.

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