Ураган "Барри" ослабел до уровня тропического шторма
Сила ветра снизилась с более 120 км/ч до 112 км/ч
Ураган "Барри", который надвигался на южное побережье США из Мексиканского залива, достиг континентальной части Соединенных Штатов и ослабел до уровня тропического шторма.
Об этом сообщили в субботу в Национальном центре предупреждения ураганов США, передает Укринформ.
"Барри" достиг побережья вблизи города Итракоастал Сити и ослабел до уровня тропического шторма", – отмечается в сообщении.
Как уточняют синоптики, сила ветра снизилась с более 120 км/ч до 112 км/ч, что соответствует классификации шторма.
При этом добавляется, что стихия принесла опасный прилив, мощные ливни и разрушительный ветер. Значительное ухудшение погодных условий наблюдается вдоль всего северного побережья Мексиканского залива на территории США.
Как сообщалось, тропический шторм "Барри" сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч, что соответствует мощности урагана первой категории.
Ранее на территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.
Напомним, что ранее в Италии выпал град размером с апельсин.
Как сообщалось, на севере Италии пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам.
Метеорологи объясняют увеличение экстремальных погодных явлений в Италии в это время года потерей природной защиты, которую придавал Азорский антициклон.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ураган "Барри" ослабел до уровня тропического шторма". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тропический шторм "Барри" набрал силу урагана и приближается к США
Скорость ураганного ветра достигла 120 километров в час
Смертельный шторм на греческом курорте: жуткие фото и видео последствий
Для ликвидации последствий стихии на острове Халкидики правительство задействовало армию
В Италии выпал град размером с апельсин: впечатляющие фото и видео
Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи
На север Италии обрушился ураган: фото и видео последствий стихии
Больше всего от непогоды пострадал расположенный на побережье Адриатического моря городок Милано-Мариттима