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Ураган "Барри" ослабел до уровня тропического шторма

13 июля, 22:46

Сила ветра снизилась с более 120 км/ч до 112 км/ч

Фото: AFP

Ураган "Барри", который надвигался на южное побережье США из Мексиканского залива, достиг континентальной части Соединенных Штатов и ослабел до уровня тропического шторма.

Об этом сообщили в субботу в Национальном центре предупреждения ураганов США, передает Укринформ.

"Барри" достиг побережья вблизи города Итракоастал Сити и ослабел до уровня тропического шторма", – отмечается в сообщении.

Как уточняют синоптики, сила ветра снизилась с более 120 км/ч до 112 км/ч, что соответствует классификации шторма.

При этом добавляется, что стихия принесла опасный прилив, мощные ливни и разрушительный ветер. Значительное ухудшение погодных условий наблюдается вдоль всего северного побережья Мексиканского залива на территории США.

Как сообщалось, тропический шторм "Барри" сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч, что соответствует мощности урагана первой категории.

Ранее на территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.

Напомним, что ранее в Италии выпал град размером с апельсин

Как сообщалось, на севере Италии пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам.


Метеорологи объясняют увеличение экстремальных погодных явлений в Италии в это время года потерей природной защиты, которую придавал Азорский антициклон.

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Тег США, шторм, стихия, ураган, непогода

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