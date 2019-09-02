Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова

Ураган "Дориан" достиг Багамских островов, его скорость составляет 285 км/час.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Урагану присвоена наивысшая, пятая категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. Высота волн, по прогнозам синоптиков, достигнет 7 метров.
В 11:00 по местному времени ураган достиг побережья островов Абако, расположенных в северной части Багамских островов.
Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало съемку урагана с Международной космической станции.
На Большой Багаме власти уже завершили эвакуацию, однако сотни местных жителей от неё отказались. В сети появились видео стихии, обрушившейся на Багамы.
Ранее в Национальном центре США по слежению за ураганами сообщали, что "Дориан" достиг максимальной, пятой категории мощности. Прогнозируется, что до побережья Флориды стихия доберется к вечеру понедельника, 2 сентября.
Напомним, из-за приближения урагана "Дориан" президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу.
Ранее США атаковал тропический шторм "Барри", который сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч, что соответствует мощности урагана первой категории.
На территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.
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