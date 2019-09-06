Ураган Дориан "сдулся" до минимального уровня: фото последствий стихии

Теперь сила стихии дотягивает лишь до первой категорию по шкале ураганов

Ураган "Дориан", который нанес колоссальный ущерб Багамским островам и уже обрушился на западное побережье США, ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Слабее считаются только тропический шторм и тропическая депрессия.

Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами, уточнив, что сила ветра в центре урагана все еще составляет 150 км/ч. Но он продолжит ослабевать и дальше.

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"Медленное ослабление ожидается в течение ближайших нескольких дней. Однако "Дориан" останется мощным ураганом, когда его центр будет двигаться около или вдоль побережья Северной Каролины", – говорится в сообщении.

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Напомним, что на данный момент жертвами обрушившейся стихии считаются 30 человек.

"Дориан" считается самым сильным ураганом, который когда-либо обрушивался на Багамы – на своей пике его оценивали в максимальные пять баллов по шкале ураганов. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

Кроме того, под его воздействием образовались несколько торнадо, которые достигли штата Северная Каролина, где разрушили несколько домов.

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