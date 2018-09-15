Ураган "Флоренс": 20 тысяч жителей Северной Каролины прячутся в убежищах

Жители американского штата Северная Каролина покидают свои дома из-за тропического шторма "Флоренс", не менее 20 тысяч человек размещены в центрах временного проживания. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC, губернатор Северной Каролины Рой Купер.

"У нас насчитывается 20 тысяч человек в 157 убежищах, где есть место для большего числа людей. Если эти убежища переполнятся, то мы обустроим дополнительные", – заверил губернатор.

По его словам, шторм нарушил электроснабжение в домах 800 тысяч человек в данном штате.

"Команды электриков приступили к восстановлению подачи электроэнергии", – добавил Купер, не уточнив, к какому сроку планируется завершить эту работу.

Власти предупредили о том, что намерены приостановить движение транспорта по многим шоссе восточной части Северной Каролины, которые находятся под угрозой подтопления из-за стихийного бедствия.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Флоренс" находится в 65 км к западу от Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 0,9 м/с, скорость ветра достигает 20,1 м/c.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что его жертвами стали пять человек. Все погибшие были найдены в Северной Каролине. Так, одной из жертв стала женщина, которая скончалась от сердечного приступа, поскольку врачи не смогли вовремя приехать на вызов – бригаду к ней, так как бригаду задержали упавшие на дорогу деревья.