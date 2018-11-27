Условия Brexit выгодны ЕС, а не Лондону – Трамп

Условия соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) выгодны Брюсселю, а не Лондону. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, комментируя в понедельник достигнутое Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Миссисипи, – передает ТАСС.

"Звучит как отличная сделка для ЕС", – сказал американский лидер по поводу зафиксированной Великобританией и ЕС договоренности.

"Думаю, нам придется серьезно рассмотреть вопрос о том, позволено ли Соединенному Королевству торговать. В настоящее время, если смотреть на сделку, то они, возможно, не могут торговать с нами", – отметил далее Трамп, говоря об условиях соглашения.

"Не думаю, что они имели это в виду. Не думаю, что премьер-министр [Великобритании Тереза Мэй] имела это в виду. Будем надеяться, она сможет что-то сделать в связи с этим", – добавил глава администрации США.

В воскресенье лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.