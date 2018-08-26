Стрельба на турнире по видеоиграм в США: четверо погибших

Один подозреваемый в стрельбе был убит на месте

В городе Джексонвилле, штат Флорида, на турнире по видеоиграм произошла стрельба. По предварительной информации, погибли четыре человека, еще семеро пострадали (по другим данным 11 человек). Об этом сообщает местное издание News 4 Jax.

Стрельба произошла на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing. Звуки выстрелов были слышны на трансляции.

Среди пострадавших — один из игроков, известный как Дрини Гйока (Drini Gjoka). Он написал в твиттере, что был ранен — пуля попала в большой палец его руки. "Мне реально очень повезло. Худший день в моей жизни", — написал он.

Позднее в полиции сообщили, что один подозреваемый в стрельбе был убит на месте.

"Один из подозреваемых в стрельбе мертв. Неизвестно, есть ли у него сообщник", – говорится в сообщении.

В свою очередь в "Твиттере" шерифа местной полиции сообщается о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы.

Турнир называется Madden 19 Tournament. Его участники соревнуются в симуляции Национальной футбольной лиги от разработчика EA Sports.

Ранее неизвестные устроили стрельбу возле школы в американском штате Калифорния. В результате происшествия погиб 16-летний подросток, еще одного 18-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

По словам местной полиции, двое подозреваемых сбежали с места происшествия, однако позже их задержали. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между двумя группами подростков.

Ранее стрельба произошла в школе в американском штате Техас в городе Санта-Фе. По информации канала, человек вошел в класс и открыл стрельбу по ученикам.

Также бывший ученик средней школы, который ранее имел проблемы с психикой, устроил расстрел школьников в США во Флориде. Дети во время происшествия писали прощальные сообщения о любви своим близким.

Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами.