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В Белом доме назвали возможную дату встречи лидеров США и Китая

25 июня, 03:30

Встреча для президента США – возможность узнать позицию Китая в торговом споре

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся, вероятнее всего, во второй день саммита G20 в японской Осаке, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на брифинге.

"Скорее всего, это будет во второй день, последний день саммита G20, когда они сядут за стол переговоров", – сказал представитель администрации в ответ на вопрос, когда пройдет встреча Трампа и Си Цзиньпина.

По его словам, данная встреча для президента США возможность узнать позицию Китая в торговом споре.

Как отметил высокопоставленный чиновник администрации США, Трамп планирует встретиться один на один по крайней мере с лидерами восьми стран на полях саммита G20 в Осаке.

Кроме встреч с президентом России и председателем КНР, в его расписании встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Чиновник отказался предоставить подробную информацию о датах и времени, добавив, что дополнительные двусторонние встречи все еще могут быть объявлены.

Саммит запланирован на 28-29 июня.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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Тег Китай, США, Трамп, КНР

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Источник:

Интерфакс

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