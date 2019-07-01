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В Белом доме объяснили заявление Трампа о прекращении технологической блокады Huawei

1 июля, 00:45

Решение американского лидера не является безоговорочной амнистией

Фото: AFP

Заявление президента США Дональда Трампа о разрешении китайскому концерну Huawei снова покупать американскую продукцию не является "безоговорочной амнистией".

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, передает DW.

По его словам, министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения.

"Мы не считаем, что эти случаи затрагивают вопросы национальной безопасности США", – заверил Кудлоу.

Напомним, Трамп пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу заявил, что США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei.

Напомним, Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Китайская компания Huawei из-за санкций США отложила на неопределенный срок запуск новой модели ноутбука MateBook, которую должны были представить без даты старта продаж.

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Тег Китай, США, Белый дом, Трамп, санкции, Huawei

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