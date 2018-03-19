В Белом доме прокомментировали победу Путина: "Мы не удивлены"

Сегодня, 23:07

Вашингтон "будет работать над развитием отношений с Россией"

В Белом доме прокомментировали победу Путина: "Мы не удивлены"

Президент США Дональд Трамп еще не поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, телефонная связь между лидерами двух стран еще не установлена.

Об этом в понедельник, 19 марта, заявил заместитель пресс-секретаря администрации президента США Хоган Гидли.

По его словам, в Белом доме не были удивлены результатом выборов президента РФ.

Он добавил, что Вашингтон "будет работать над развитием отношений с Россией", но в случае угрозы американским интересам против Москвы будут введены новые санкции.

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Напомним, выборы президента Российской Федерации, которые в Украине признаны нелегитимными, состоялись 18 марта.

В избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец – президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

По данным ЦИК РФ, кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.
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Источник:

CNN

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