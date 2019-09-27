В Белом доме знали о готовящейся жалобе на беседу Трампа с Зеленским

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Представители администрации президента США Дональда Трампа, а также сотрудники министерства юстиции знали о готовящейся жалобе неназванного сотрудника американской разведки на разговор американского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в четверг газета New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, анонимный осведомитель спустя короткое время после разговора Трампа с Зеленским представил проект жалобы ведущему адвокату Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Она в свою очередь поделилась соображениями неназванного разведчика с представителями Белого дома и Минюста. Спустя короткое время жалоба осведомителя была передана генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону.

Ранее в четверг эта же газета выступила с утверждением о том, что осведомитель, предположительно, является сотрудником ЦРУ. Юристы, представляющие его интересы, отказались подтверждать или опровергать информацию источников газеты.

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Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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Ранее на сайте "Сегодня" был опубликован полный текст стенограммы разговора двух президентов, который стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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