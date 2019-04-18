В Boeing заявили об завершении испытаний обновленного 737 Max

Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом

Фото: AFP

Корпорация Boeing провела последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов модели Boeing 737 Max с обновленным программным обеспечением. "Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", — заявил в среду директор корпорации Деннис Меленберг.

Он рассказал, что пилоты провели 120 тестовых полетов этих машин общей длительностью более чем 203 летных часа, используя усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета этой модели в Эфиопии.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Boeing заявили об завершении испытаний обновленного 737 Max". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"