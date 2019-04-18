Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Boeing заявили об завершении испытаний обновленного 737 Max

Сегодня, 04:28

Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом

Фото: AFP

Корпорация Boeing провела последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов модели Boeing 737 Max с обновленным программным обеспечением. "Мы завершили официальное техническое летное испытание с обновленным программным обеспечением. Наши технические и проектные руководители находились на борту самолета. Это был финальный тестовый полет перед сертификационным полетом", — заявил в среду директор корпорации Деннис Меленберг.

Он рассказал, что пилоты провели 120 тестовых полетов этих машин общей длительностью более чем 203 летных часа, используя усовершенствованную вспомогательную систему маневрирования MCAS, сбой которой предшествовал катастрофе самолета этой модели в Эфиопии.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Эфиопия, самолет, катастрофа, Boeing, авиакатастрофа

Вы сейчас просматриваете новость " В Boeing заявили об завершении испытаний обновленного 737 Max". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США авиарегулятор назвал годным обновленное ПО самолетов Boeing 737 Max

16 апреля, 23:58

Сроки сертификации самолетов с этой системой не указываются

Трамп посоветовал Boeing провести ребрендинг самолета 737 MAX

15 апреля, 14:19

Президент США посоветовал компании исправить неполадки в самолете и добавить новые функции

Boeing осуществила около 100 испытаний обновленного ПО самолетов 737 Max

12 апреля, 06:46

Это должно гарантировать, чтобы катастрофы Boeing более не повторялись

Акционер Boeing подал в суд США иск против компании по обвинению в сокрытии проблем с безопасностью

10 апреля, 23:57

Инвесторы понесли большие убытки из-за отказов некоторых стран от заказов самолетов этой модели

Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing не получила в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737

10 апреля, 00:27

За Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 Max и 78 — на более старые модификации самолета

США готовятся ввести новые пошлины на товары из ЕС

9 апреля, 09:06

Ужесточение мер связывают с решением ВТО по Boeing и Airbus

Он поможет Зеленскому со всеми договориться

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Когда моя девушка узнала про переезд в РФ, сразу сказала "нет"

Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме. Шесть лет Писториуса

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Единогласно: Россия приняла радикальное решение по ПАСЕ

Девушка дня. Анна Ризатдинова отдыхает в Бразилии

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Самые актуальные образы для городских модниц

Уникальные военные очки, уже ставшие легендой. 399 грн

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Льем ацетон в бензобак: трюк хитрых водителей

Чего ждать от отношений с азиатками? 3 типа таиландок