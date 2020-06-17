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В Черное море идет боевой корабль США с "Томагавками": что будет делать

17 июня, 12:27

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Украина примет участие в военно-морских маневрах с эсминцем Porter

В акваторию Черного моря вернется американский эсминец USS Porter, который еще совсем недавно принимал участие в операции в Баренцевом море.

Как сообщили в пресс-службе 6-го флота ВМС США, эсминец Porter начал переход через проливы в Черное море для "выполнения штатных морских задач и осуществления маневров с союзниками по НАТО и партнерами альянса".

В учениях примут участие Украина, а также Турция, Румыния, Болгария и Грузия.

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"Присутствие Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной среды на море и обеспечения свободы судоходства. Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами для поддержки наших взаимных морских интересов в регионе", – говорит командир корабля Крейг Трент.

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Этот заход стал для USS Porter уже третьим с начала года. Он также осуществлял плановый заход в Черное морепрошлой осенью.

Корабль относится к эсминцам класса Arleigh Burke и имеет серьезное вооружение. На его борту размещены 90 ракетных пусковых установок, в зависимости от потребностей могут быть вооружены зенитными и противокорабельными ракетами, а также крылатыми ракетами "Томагавк".

Напомним, ранее в этом году в Черное море заходил другой американский эсминец с "Томагавками" - USS Ross, что заставило Россию понервничать.

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корабль Черное море Украина военные учения эсминец ВМС США маневры Флот США

Источник: Сегодня

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