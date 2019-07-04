В Демократической партии назвали главного соперника Трампа

Американцы сказали, кого считают достойным занять главным пост в стране

Кандидаты в президенты США Эндрю Янг, Пит Буттеджадж, Джо Байден, Берни Сандерс и Камала Харрис во время дебатов. Фото: REUTERS/Mike Segar.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден сохраняет лидерство среди представителей Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Согласно данным исследования, которое провела соцслужба Langer Research Associates по заказу ABC и Washington Post, после первых дебатов Демпартии Байдена поддерживают сторонников демократов 29%.

За ним следуют Берни Сандерс (23%), Камала Харрис и Элизабет Уоррен (по 11%), Пит Буттеджадж и Джулиан Кастро (по 4% опрошенных). Остальным претендентам свои голоса отдали 2% и меньше респондентов.

Кроме того, 45% участников опроса верят в победу Байдена над действующим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, и 18%, 9% и 7% соответственно придерживаются аналогичного мнения о Сандерсе, Харрис и Уоррен.

В то же время, лишь 18% опрошенных видят в заявлениях Байдена признаки новых идей. Данный показатель у Сандерса (27%), Харрис (26%) и Уоррен (27%) заметно выше.

Напомним, ранее стало известно, что за два с лишним месяца Джо Байден собрал 21,5 млн долларов добровольных пожертвований на предвыборную кампанию. Из всех его соперников по партии больше – только у Пита Буттеджаджа. Он собрал 24,8 млн долларов, но эту сумму ему пожертвовали за квартал.

Мы также писали о секс-скандале, в котором оказался Джо Байден - несколько женщин заявили, что политик проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства. По их словам, мужчина их гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

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