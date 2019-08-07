ФБР рассчитывает в ходе расследования, которое оно проводит совместно с полицией Дейтона, выяснить, повлияла ли какая-либо из радикальных идеологий на решение преступника открыть стрельбу

/ Фото: AFP

В ФБР заявили, что стрелок в Дейтоне изучал ненавистнические идеологии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-07T01:49:38+03:00 США ФБР рассчитывает в ходе расследования, которое оно проводит совместно с полицией Дейтона, выяснить, повлияла ли какая-либо из радикальных идеологий на решение преступника открыть стрельбу

Мужчина, открывший в ночь на минувшее воскресенье стрельбу в американском городе Дейтон, что в штат Огайо, проявлял интерес к ненавистническим идеологиям. Об этом заявил представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Тодд Уикерхэм, трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

"В ходе расследования мы обнаружили свидетельства того, что стрелок изучал ненавистнические идеологии", — отметил он. При этом Уикерхэм отказался ответить на вопрос, о каких именно убеждениях идет речь. Он подчеркнул, что "не намерен в данный момент вдаваться в подробности, потому что мы находимся на очень ранней стадии расследования, нам предстоит получить и изучить еще очень большое количество материалов и улик".

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ФБР рассчитывает в ходе расследования, которое оно проводит совместно с полицией Дейтона, выяснить, повлияла ли какая-либо из радикальных идеологий на решение преступника открыть стрельбу. В ведомстве также намерены понять мотив стрелка, а также установить, мог ли кто-либо сподвигнуть его на совершение преступления.

Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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