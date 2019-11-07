В Госдепартаменте утверждают, что не получали указаний от Трампа по поводу нефтяных месторождений Сирии

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Госдепартамент США не получал указания отпрезидента США Дональда Трампа по поводу нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, в частности о возможной отправке представителей американских компаний в регион. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Отвечая на вопрос, рассматривали ли американские власти возможность попросить нефтяные компании США отправиться на северо-восток Сирии, чтобы восстановить нефтедобывающую инфраструктуру региона, дипломат подчеркнул: "Нефтью занимаются местные власти в интересах местных общин". "Мы здесь, в Госдепартаменте, не получали указания от администрации Трампа что-либо делать с нефтяными месторождениями", — указал дипломат.

Его также попросили прокомментировать сообщения СМИ о ВС США, которые патрулируют турецко-сирийскую границу. "Некоторые из этих охраняемых ВС США в Сирии нефтяных месторождений находятся очень близко к турецкой границе", — отметил дипломат. Он добавил, что американские военнослужащие "обеспечивают безопасность" нефтяных месторождений в этом районе. За подробностями относительно их задач представитель внешнеполитического ведомства предложил обратиться в Пентагон.

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