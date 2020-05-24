В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ – СМИ

Подразделение будет реагировать на новые вспышки заболеваний

Советники президента США Дональда Трампа, который заявил о прекращении финансирования ВОЗ, обсуждают создание в Госдепартаменте подразделения, который будет реагировать на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники и полученные документы.

По информации издания, новое подразделение может возглавить координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс. Газета пишет, что отдел может стать "альтернативным механизмом" для выполнения части работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Предусматривается, что Госдеп назначит координатора, который будет следить за готовностью к пандемии, реагировать на вспышки заболевания.

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Предложение обсуждалось на заседании Совета нацбезопасности в четверг, 21 мая. По данным Politico, оно вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID). Представители USAID были недовольны тем, что создание нового отдела может снизить влияние и финансирование агентства.

Представитель USAID заявил, что в Госдепе были разочарованы действиями агентства на фоне распространения коронавируснои инфекции COVID-19. Кроме того, ранее рабочая группа Белого дома по борьбе с заболеванием критиковала USAID за решение отправить медицинские товары в другие страны в разгар пандемии.

Напомним, недавно Трамп заявил, что США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ марионеткой, которая выполняет просьбы Китая.

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