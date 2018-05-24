В Госдепе США напрямую обвинили Россию в трагедии малайзийского Boeing МН17

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что обнародование новых данных по расследованию крушения малайзийского Boeing рейс MH17 на Донбассе имеет доказательства непосредственной ответственности России за катастрофу. Об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга.

"В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, вновь подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России", – заявил Волкер.

В этой связи он отметил, что эта ситуация свидетельствует, что от России требуется, чтобы она приняла решение об установлении мира на востоке Украины.

Напомним, сегодня Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

В частности, отмечается, что Совместная группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что голландские следователи подделали видео- и фото доказательства.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что обнародованные доказательства причастности России поможет привлечь виновных к ответственности.