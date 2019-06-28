В Госдепе США отреагировали на возвращение России в ПАСЕ
Россия не выполнила ни одного требования по Украине, но европейцы ее "простили" восстановили полномочия
В США раскритиковали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Госдепартамент удивлен, что россиян "простили" на фоне игнорирования всех резолюций по Украине.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Американские дипломат призвали Россию уважать принципы Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта, а также прекратить оккупацию Крыма.
"Мы разделяем обеспокоенность, выраженную Украиной и другими членами Совета Европы о том, что Россия продолжает игнорировать резолюции ПАСЕ, призывающие ее прекратить агрессию против Украины", – отметили в Госдепе.
Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Однако потом Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.
В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.
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