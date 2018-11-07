В Госдепе США рассказали, как российские С-300 в Сирии помогу Ирану

США озабочены развертыванием российских систем С-300 в Сирии. Об этом заявил в среду спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на телефонном брифинге в Брюсселе.

"США глубоко озабочены развертыванием российских систем С-300 в Сирии. Особое беспокойство вызывает низкий уровень подготовки их (сирийского) персонала", - сообщил он.

Спецпредставитель госсекретаря подчеркнул, что эти системы "ограничивают возможности Израиля наносить удары по иранским силам, размещающим в Сирии средства, которые могут применяться для ударов по Израилю".

"Мы полностью поддерживаем Израиль", - подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что поставки Россией в Сирию зенитных ракетных систем С-300 приведут к увеличению угрозы стабильности на Ближнем Востоке, и рассматривают такой шаг Москвы как серьезную эскалацию напряженности в регионе.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 увеличит напряженность в регионе. По мнению Нетаньяху, поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе".

Напомним, 24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Такое решение принято на фоне уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20. В результате погибли 15 российских военных.



