В Госдепе США установили сроки ядерного разоружения КНДР

Соединенные штаты рассчитывают на то, что уже в течение ближайших двух лет Северная Корея заявит о полной денуклеаризации

Фото: AFP

В Госдепе США установили сроки ядерного разоружения КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eb5/467/5c5eb546705b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eb5/467/5c5eb546705b8.jpg 2019-03-08T12:18:38+02:00 США Соединенные штаты рассчитывают на то, что уже в течение ближайших двух лет Северная Корея заявит о полной денуклеаризации

США по-прежнему считают, что Северная Корея может полностью свернуть свою программу создания ядерного оружия к концу первого срока президентства Дональда Трампа и готова начать новые переговоры глав США и КНДР после саммита во Вьетнаме, заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, сообщает Bloomberg.

В то же время, США не будут вынуждены устанавливать какие-либо искусственные временные рамки, заявил чиновник, сославшись на замечание Трампа, которое несколько раз повторялось, что он не спешит заключать сделку. Чиновник проинформировал журналистов на условиях анонимности.

Чиновник сказал, что США знают о спутниковых снимках о якобы возрождении ядерного полигона КНДР в Сохэ и признал, что там происходит "некоторый уровень повторной сборки", но Госдеп еще не сделал никакого заключения о том, что это значит. В отчетах о строительных работах указывалось, что это могло начаться до саммита США-КНДР.

США будут добиваться полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи в обмен на отмену санкций.

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