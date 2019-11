В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали студию Warner Brothers

В американской Калифорнии, где продолжают бушевать лесные пожары, спасателям пришлось эвакуировать людей с территории знаменитой киностудии Warner Brothers, находящейся недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает Los Angeles Times.

"Пока нет официальных распоряжений по эвакуации людей, живущих ближе к очагу пожара и чувствуют задымления, пожарные попросили временно покинуть места своего проживания. Студию Warner Brothers эвакуировали в качестве профилактической меры", – заявили в пожарной службе.

Thanks @LAFD I see you guys are already dropping water. Well done guys. pic.twitter.com/MntlrUzjba