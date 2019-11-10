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В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали студию Warner Brothers

10 ноября, 15:35

По данным спасателей, эвакуация киностудии проведена для профилактики возможных осложнений

Фото: REUTERS/ Gene Blevins

Фото: REUTERS/ Gene Blevins

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В американской Калифорнии, где продолжают бушевать лесные пожары, спасателям пришлось эвакуировать людей с территории знаменитой киностудии Warner Brothers, находящейся недалеко от Лос-Анджелеса, сообщает Los Angeles Times.

"Пока нет официальных распоряжений по эвакуации людей, живущих ближе к очагу пожара и чувствуют задымления, пожарные попросили временно покинуть места своего проживания. Студию Warner Brothers эвакуировали в качестве профилактической меры", – заявили в пожарной службе.

При этом спасатели добавили, что причина возникновения лесного пожара пока не установлена.

Ранее мы сообщали о том, что по всему югу Калифорнии, одного из самых богатых штатов Америки, был объявлен самый высокий, красный уровень опасности. Ущерб, который нанесла огненная стихия, пока еще даже не подсчитывали.

Из-за чрезвычайной ситуации были отменены занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу, а также в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В зоне эвакуации расположено более 10 тыс. жилых домов и коммерческих предприятий. Предписание об эвакуации было направлено почти 200 тысячам человек из районов, которые находятся в опасной близости к очагам пожаров. Без света в домах остались около миллиона калифорнийцев.

Настолько опасной ситуация еще не была никогда. И прогнозы метеорологов неутешительны. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о том, что ветер станет еще сильнее. Его скорость местами достигнет 100 км/ча

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США эвакуация Калифорния Лос-Анджелес лесные пожары Warner Brothers

Источник: Сегодня

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