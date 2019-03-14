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В Калифорнии столкнулись два самолета: видео аварии попало в Сеть

Сегодня, 15:53

Авария произошла, когда один самолет заходил на посадку, но не заметил другой самолет и задел его

В Калифорнии столкнулись два самолета: видео аварии попало в Сеть США Авария произошла, когда один самолет заходил на посадку, но не заметил другой самолет и задел его

В результате авиакатастрофы в американском штате Калифорния погиб человек и еще один пострадал. Инцидент произошел вечером 13 марта в аэропорту города Комптон.

Местный канал KABC сообщает о столкновении двух легкомоторных самолетов – Cessna и North American T-28 Trojan, – когда последний заходил на посадку, но, вероятно, из-за бликов солнца не заметил другой самолет и задел его.

Как сообщают журналисты, в результате столкновения обломки самолетов раскидало на расстояние 100 метров места ЧП.

В ходе аварии один из самолетов загорелся. Пилот при этом сумел катапультироваться, но погиб. Второго доставили в больницу.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о крушении самолета в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.

Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".

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Тег США, крушение, самолет, авиакатастрофа, Калифорния

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