Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Конгресс США передадут документы спецпрокурора Мюллера

10 июня, 20:15

Документы смогут изучить и республиканцы, и демократы

Фото: Pixabay

Министерство юстиции США согласилось передать Конгрессу документы по делу спецпрокурора Роберта Мюллера о том, препятствовал ли президент Дональд Трамп его расследованию. Об этом заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер.

По словам законодателя, первые документы будут переданы комитету Минюстом США уже в понедельник. Их смогут изучить члены комитета, представляющие как Демократическую, так и правящую Республиканскую партию, заверил Надлер. С его точки зрения, документы позволят законодателям решить, каким образом реагировать на выводы Мюллера, касающиеся действий Трампа.

Как отметил Надлер, он приостанавливает процесс обвинения Минюста США в неуважении к Конгрессу, грозивший этому ведомству преследованием в судебном порядке.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дело, конгресс, Трамп, доклад, Мюллер

Вы сейчас просматриваете новость " В Конгресс США передадут документы спецпрокурора Мюллера". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп хочет наладить подпорченные отношения с Россией

7 июня, 06:26

Трамп считает, что отношения с Россией испортила "охота на ведьм"

Трамп заявил, что Мюллер своим последним заявлением выставил себя дураком

7 июня, 00:44

Мюллер сообщил, что не усматривает возможность выдвижения обвинений в адрес Трампа

Генпрокурора США могут привлечь к ответственности за отказ предоставить доклад Мюллера

4 июня, 02:57

Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу

Фигуранта расследования Мюллера арестовали в США за детскую порнографию

4 июня, 01:49

Мужчина был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди на основании жалобы прокуратуры

Трамп заявил, что демократы не добьются его импичмента

3 июня, 01:27

Трамп заявил, что Конгрессу стоит заняться работой

Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера: Дело закрыто

30 мая, 05:12

Трамп напомнил, что его не признали виновным

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

Климкин об инциденте с плагиатом в речи Зеленского

Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

"ВСУ могли бы быстро закончить войну на Донбассе, "если бы не но"

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Ученые определили главную причину старения

Как жена Коноплянки радовалась дублю мужа в ворота сборной Сербии

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь