В Конгресс США передадут документы спецпрокурора Мюллера
Документы смогут изучить и республиканцы, и демократы
Министерство юстиции США согласилось передать Конгрессу документы по делу спецпрокурора Роберта Мюллера о том, препятствовал ли президент Дональд Трамп его расследованию. Об этом заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер.
По словам законодателя, первые документы будут переданы комитету Минюстом США уже в понедельник. Их смогут изучить члены комитета, представляющие как Демократическую, так и правящую Республиканскую партию, заверил Надлер. С его точки зрения, документы позволят законодателям решить, каким образом реагировать на выводы Мюллера, касающиеся действий Трампа.
Как отметил Надлер, он приостанавливает процесс обвинения Минюста США в неуважении к Конгрессу, грозивший этому ведомству преследованием в судебном порядке.
Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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