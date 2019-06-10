В Конгресс США передадут документы спецпрокурора Мюллера

Документы смогут изучить и республиканцы, и демократы

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Министерство юстиции США согласилось передать Конгрессу документы по делу спецпрокурора Роберта Мюллера о том, препятствовал ли президент Дональд Трамп его расследованию. Об этом заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер.

По словам законодателя, первые документы будут переданы комитету Минюстом США уже в понедельник. Их смогут изучить члены комитета, представляющие как Демократическую, так и правящую Республиканскую партию, заверил Надлер. С его точки зрения, документы позволят законодателям решить, каким образом реагировать на выводы Мюллера, касающиеся действий Трампа.

Как отметил Надлер, он приостанавливает процесс обвинения Минюста США в неуважении к Конгрессу, грозивший этому ведомству преследованием в судебном порядке.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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