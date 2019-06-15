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В конгресс США внесли законопроект о сдерживании России в Балтии

15 июня, 18:47

Парламенту предложили разработать стратегию по борьбе с влиянием Кремля

Фото: Pixabay

В палату представителей Конгресса США подан законопроект, который предусматривает разработку стратегии по противодействию влиянию России в странах Балтии.

Документ в палату представителей подал представитель Республиканской партии Майкл Конвэй. В Нем говорится о том, что Кремль стремится ослабить НАТО и увеличить свою сферу влияния в Европе, говорится в сообщении на официальном сайте Конгресса.

В законопроекте указано требование "комплексной многосторонней оценки военных потребностей стран Балтии для сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации и противодействия ей, а также для других целей".

"Российская Федерация стремится ослабить Организацию Североатлантического договора (НАТО) и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя принуждение, запугивание и прямую агрессию. Удержание Российской Федерации от такой агрессии имеет жизненно важное значение для трансатлантической безопасности", – говорится в документе.

Как указано в документе, "незаконная оккупация Крыма Российской Федерацией и ее продолжающееся участие в дестабилизирующей и подрывной деятельности против независимых и свободных государств вызывает все большую обеспокоенность".

"Продолжающаяся оккупация Российской Федерацией грузинских и украинских территорий и неуклонное наращивание военной мощи в Западном военном округе Российской Федерации и Калининграде угрожают миру и стабильности на континенте. Балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – особенно уязвимы для все большей агрессии Российской Федерации", – сказано в документе.

Конгрессмен предположил, что США должны "возглавить многосторонние усилия по разработке стратегии, направленной на углубление совместных возможностей с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами, чтобы сдерживать агрессию со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе...".

Законопроект внесли в палату представителей 3 июня, и он был направлен в комитеты по вооруженным силам и иностранным делам.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно США уже обвиняли Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Речь шла о нарушении Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году.

В то же время Россия в Нью-Йорке выступила против немедленной денуклеаризации, в частности, против Договора о запрещении ядерного оружия. В Москве заявили, что этот Договор якобы не способствует разоружению.

А тем временем в ООН считают, что угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой. По словам директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренаты Дван, ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США.

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Тег Россия, Латвия, Литва, США, Эстония, конгресс, Балтия

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