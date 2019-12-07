В Конгрессе США обнародовали новый отчет по делу об импичменте Трампа

Фото: REUTERS/Erin Scott

Юридический комитет Палаты представителей США в связи с возможным импичментом американского президента Дональда Трампа опубликовал обновленный отчет об этой процедуре.

Документ "Конституционные основания для импичмента президента" анализирует историю, цель и значение статьи об импичменте, что содержится в Конституции Соединенных Штатов, передает "Голос Америки".

Именно на этой основе контролируемая Демократической партией Палата представителей хочет объявить импичмент Трампу.

В тексте рассматриваются юридические вопросы, касающиеся процесса импичмента в целом, и опровергаются ложные утверждения о данной норме. При этом отчет не определяет конкретных обвинений против действующего американского главы.

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"Худший кошмар отцов-основателей (США – Ред.) – это то, с чем мы столкнулись в данный момент. Президент Трамп злоупотребил своей властью, предал нашу национальную безопасность, навредил нашим выборам в личных целях. Конституция предусматривает только одну меру для борьбы с такими действиями: импичмент. Безопасность… нашего народа, нашей демократии и будущих поколений не будут гарантированы, если мы не решим эту проблему. Никто в Америке не находится выше закона, даже президент", – говорится в заявлении председателя комитета Джерри Надлера.

Авторы отчета назвали импичмент "окончательным конституционным ответом президенту, который по ошибке возомнил себя за монарха".

Ранее Комитет по вопросам судопроизводства публиковал подобные отчеты в 1974 году – во время процедуры импичмента Ричарда Никсона, и в 1998 году, когда под нее попал другой президент Соединенных Штатов Билл Клинтон.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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