В Лос-Анджелесе полицейские провели "мокрое" задержание

Американским полицейским в Лос-Анджелесе пришлось хорошенько побегать и даже искупаться, чтобы словить подозреваемого в краже. Мужчина прибежал на пляж, пытаясь избежать ареста, но бежать вплавь не решился.

Стражи порядка не хотели мочить форму, а потому прогулка по пляжу с полицейским кортежем продолжалась около получаса. В конце концов мужчина споткнулся и упал, а копы воспользовались моментом и заковали беглеца в наручники. Правда, нырнуть в волны полицейским все же пришлось.

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Пятеро жителей Киверцовского района на Волыни, устроили драку с патрульными полицейскими. , которым пришлось применить оружие. В результате столкновения двое полицейских оказались в больнице, зачинщики драки также были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Напомним, недавно в Ровно задержали мужчину, который избил приехавшую на вызов женщину-полицейского.

Ранее в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

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