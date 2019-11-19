В Мехико столкнулись три автобуса: погибли 11 человек, еще 25 ранены

В Мексике столкнулись три автобуса, в результате чего погибли как минимум 11 человек, 25 получили травмы. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на местную службу спасения.
Водители транспортных средств скрылись с места автокатастрофы, полиция ищет их. Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы, сведений об их состоянии не обнародовали.
Известно, что среди погибших есть ребенок четырех лет.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение водителями автобусов правил дорожного движения.
Напомним, мы сообщали, что в Словакии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли как минимум 13 человек, еще около 20 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, автомобиль влетел во второй этаж дома в США. Погибли два человека – пассажир и водитель машины. Трагедия произошла в Нью-Джерси. По данным полиции, автомобиль на большой скорости задел бордюр, поднялся в воздух и пролетел несколько метров.
Кстати, мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков
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