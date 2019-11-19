В Мехико столкнулись три автобуса: погибли 11 человек, еще 25 ранены

фото: Milenio

В Мексике столкнулись три автобуса, в результате чего погибли как минимум 11 человек, 25 получили травмы. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на местную службу спасения.

Водители транспортных средств скрылись с места автокатастрофы, полиция ищет их. Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы, сведений об их состоянии не обнародовали.

Известно, что среди погибших есть ребенок четырех лет.

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По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение водителями автобусов правил дорожного движения.

Напомним, мы сообщали, что в Словакии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли как минимум 13 человек, еще около 20 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, автомобиль влетел во второй этаж дома в США. Погибли два человека – пассажир и водитель машины. Трагедия произошла в Нью-Джерси. По данным полиции, автомобиль на большой скорости задел бордюр, поднялся в воздух и пролетел несколько метров.

Кстати, мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков

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