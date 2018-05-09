В Минфине США озвучили сроки восстановления санкций против Ирана

Сегодня, 04:05

Действие санкций США в отношении Ирана возобновится через 90-180 дней

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Санкции США в отношении Ирана будут восстановлены в 180-дневный срок со дня объявления президентом Дональдом Трампом решения о выходе Штатов из ядерной сделки с Тегераном, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Действие ограничений будет возобновлено в срок от 90 до 180 дней.

При этом подчеркивается, что сама работа по восстановлению ограничений начнется немедленно.

Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), с 6 августа будет возобновлено действие запрета на покупку долларов правительством Ирана, санкций против торговли золотом и другими драгоценными металлами, против покупки или продажи алюминия, стали, угля, программного обеспечения для промышленных производств, ограничений на существенные транзакции, связанные с покупкой иранского риала, а также на операции с суверенным долгом Ирана. Также вступят в силу санкции против иранского автопрома. Кроме того, после этого периода будут отозваны разрешения на импорт в США иранских ковров и продовольствия.

С 4 ноября, по истечению 180-дневного срока, будет восстановлено действие санкций против судоходного и судостроительного сектора в Иране, ограничения на нефтяные и нефтехимические транзакции с иранскими государственными компаниями, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана.

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Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.
Иран, США, минфин, санкции, ядерное соглашение
Источник:

"Сегодня"

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