В мире набирает популярности экологический челлендж trash-tag
Инициативу убирать на улице чужой мусор подхватили тысячи пользователей соцсетей
Убирают на улице мусор и выкладывают в сеть фотографии – "до" и "после". Экологический челлендж под названием trash-tag распространяется по миру. Его ввел американец, который опубликовал в своем блоге трогательный пост о потерянном чеке.
Инициативу убирать на улице чужой мусор подхватили тысячи пользователей соцсетей. Впрочем, не сразу, а лишь четыре года спустя.
Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.
Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.
Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.
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