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В мире набирает популярности экологический челлендж trash-tag

Сегодня, 22:13

Инициативу убирать на улице чужой мусор подхватили тысячи пользователей соцсетей

В мире набирает популярности экологический челлендж trash-tag США Инициативу убирать на улице чужой мусор подхватили тысячи пользователей соцсетей

Убирают на улице мусор и выкладывают в сеть фотографии – "до" и "после". Экологический челлендж под названием trash-tag распространяется по миру. Его ввел американец, который опубликовал в своем блоге трогательный пост о потерянном чеке.

Инициативу убирать на улице чужой мусор подхватили тысячи пользователей соцсетей. Впрочем, не сразу, а лишь четыре года спустя.

Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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Тег мусор, уборка, челлендж, флешмоб, trash-tag

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