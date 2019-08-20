В ООН прокомментировали ядерный инцидент в России

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В ООН видели сообщение о ядерном инциденте в России и отключение нескольких российских станций мониторинга радиационного фона и отмечают, что все государства-члены ООН должны как можно теснее сотрудничать с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

"Да, мы все видели новости и сообщения (о ядерном инциденте в Ненокси – ред.)", - ответил Дюжаррик на вопрос, генсек в курсе ядерного инцидента в России.

Он добавил, что секретариат ООН пока не давал дополнительной информации относительно инцидента, и заметил, что в системе ООН такими вопросами занимается Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO).

"Важно, чтобы все государства-члены сотрудничали с этой организацией столь тесно, насколько это возможно", – заявил Дюжаррик.

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В то же время, в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сегодня сообщили, что все российские станции мониторинга радиационного фона, которые ранее выключались по неизвестным техническим причинам, уже работают.

"Станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас загружают данные в PTS", – сообщил в Twitter исполнительный директор Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Ранее Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявила о проблемах с передачей данных двумя станциями, находящимися в России: в Билибино и Залесово. Последние сообщения от них были получены 13 августа. Со станций в Дубне и Кирове последние сообщения были получены 10 августа.

В рамках системы контроля выполнения ДВЗЯИ создала сеть мониторинговых станций, позволяющих выявлять значимые события, связанные с ядерными испытаниями. На данный момент насчитывается 50 основных и 120 вспомогательных сейсмических станций, 11 гидроакустических станций, 60 инфразвуковых станций, 80 радионуклидных станций и 16 радионуклидных лабораторий для анализа образцов с радионуклидных станций.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

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