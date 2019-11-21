В Палате представителей США не могут решить, обвинять ли Трампа по итогам расследования

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Палата представителей Конгресса США еще не приняла решение о том, будут ли выдвигаться в адрес президента Дональда Трампа какие бы то ни было официальные обвинения по итогам разбирательства в рамках процедуры импичмента. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния — Ред.).

У нее поинтересовались, достаточно ли уже данных имеется у американских законодателей, чтобы принять решение о том, будут или нет формулироваться официальные обвинения в адрес американского лидера. "Нет, мы не приняли никакого решения", — ответила спикер нижней палаты Конгресса. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост. Пелоси затем еще несколько раз повторила, что никакого решения относительно того, выдвигать или нет обвинения в адрес республиканца Трампа, руководством Демократической партии не принято.

При этом спикер Палаты представителей обвинила хозяина Белого дома в использовании имеющихся у него полномочий "с целью получения личной выгоды". Приостановив выделение военной помощи Украине, Трамп подорвал национальную безопасность США и действовал "на пользу россиянам", утверждала Пелоси.

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Кроме того, она фактически сообщила, что демократы намерены продолжать процесс расследования, относящийся к импичменту, столько, сколько сочтут нужным, невзирая на протесты республиканцев.

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Напомним, в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

А несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что демократическое большинство планирует уже в этом месяце перейти к фазе публичных слушаний в контексте расследования по импичменту президента США.

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