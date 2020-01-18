В Палате представителей США обнародовали новые данные о слежке за Йованович

Среди документов - скриншоты сообщений, в которых идет речь о слежке за Йованович

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Палата представителей Конгресса США обнародовала новые документы, предоставленные Львом Парнасом, бывшим партнером и помощником Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа. Документы содержат новую информацию о возможном наблюдении за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает CNN.

Среди документов – скриншоты недатированных текстовых сообщений на которых вероятно изображен кандидат в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберт Гайда. Его сообщение с телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович.

Снимок экрана, отправленный Гайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты проверяют. Сообщу вам адрес следующей неделе". Гайд отвечает: "Потрясающе".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Гайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". – И коротко добавляет: "Это подтверждает, что у нас внутри человека".

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"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Львовм Парнасом и американским предпринимателем Дереком Харви, который уже попал в поле зрения ФБР по делу в слежке за Йованович.

Из документов можно сделать вывод, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

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Ранее мы писали, что Лев Парнас, который, предположительно, выполнял в Украине поручения Рудольфа Джулиани, знал о слежке за Марией Йованович, когда она была американским послом в Киеве.

Напомним, 24 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс благодаря тому, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

14 января 2020 года следователи Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович.

В Министерстве внутренних дел заявили, что Украина и США создадут группу для расследования возможной слежки за Йованович.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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