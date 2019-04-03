В Пентагоне откажутся от российских ракетных двигателей к 2022 году
Пентагон не рассматривает запасные варианты на случай, если уложиться в установленные сроки не получится
Пентагон укладывается сроки для того, чтобы прекратить использование дополнительных российских двигателей РД-180 для запуска военных спутников. Об этом заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд.
"Мы находимся на пути к тому, чтобы прекратить использование двигателей РД-180 в установленные сроки", — сказал он.
Он подчеркнул, что Пентагон не рассматривает запасные варианты на случай, если уложиться в установленные сроки не получится, и американский ракетный двигатель на замену РД-180 создать не удастся. "Мы уложимся в установленные сроки", — выразил уверенность генерал.
США рассчитывают создать свой собственный ракетный двигатель, который заменит РД-180, к 2022 году. Этот год установлен законом в качестве крайнего срока, когда ВВС США смогут предоставлять контракты на вывод своих спутников с помощью ракет "Атлас-5", оснащенных российскими двигателями.
Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Позднее законодатели одобрили поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую приобретение еще 18 таких двигателей в период до 2022 года.
Нынешние контракты на поставку российским НПО "Энергомаш" в США двигателей РД-180 рассчитаны на период до конца 2020 года — в 2020 году американской стороне должны быть переданы шесть таких двигателей. Также может быть реализован опцион на поставку РД-180 В Соединенные Штаты в 2021 году.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.
Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.
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