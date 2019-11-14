В Пентагоне отказываются расследовать причины задержки военной помощи Украине

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И. о. генерального инспектора Пентагона Гленн Файн не намерен открывать расследование для выяснения причин задержки выделения Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на письмо Файна, которое он направил накануне сенатору Дику Дурбину (демократ от штата Иллинойс – Ред.).

Телекомпания подчеркивает, что Дурбин вместе с рядом других американских сенаторов дважды — в сентябре и в ноябре — направляли Файну запрос на проведение расследования относительно задержки выделения помощи. В ответном письме Файн подчеркнул, что продуктивность проведения такого расследования вызывает сомнения, так как во многом оно дублировало бы расследование по импичменту президента США Дональда Трампа, запущенное комитетами Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, очевидно, что в случае проведения генинспектором Пентагона какого-либо расследования неизбежно пришлось бы вызывать на слушания тех же свидетелей и изучать те же документы, которые фигурируют в расследовании в нижней палате Конгресса. "Мы стремимся не дублировать и не мешать усилиям других структур ", — указал Файн.

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Ранее сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. "Задержка препятствовала законному обязательству Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны вовлечены в какие-либо схемы по оказанию давления на политического оппонента (на Украину —Ред.), — говорилось в письме Дурбина, адресованном Файну. — Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли министерства обороны в данных обвинениях и предоставило ваши заключения комитетам Конгресса по обороне".

Дурбин потребовал от Файна предоставить информацию о том, почему Пентагон не сумел вовремя оказать финансовую помощь Украине, было ли поручено кому-либо из сотрудников Пентагона замедлить или остановить выделение средств. Кроме того, демократ в своем письме поинтересовался, был ли кто-либо из служащих Пентагона осведомлен о подобных просьбах со стороны президента или его сотрудников.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по военной помощи США Украине. Он четко дал понять, что Вашингтон привержен обеспечению мира и стабильности в Украине.

Ранее в США заявляли, что за последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов. Отметим, что одним из важнейших этапов военной помощи было предоставление Украине знаменитых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Однако позже Соединенные Штаты Америки восстановили всю военную помощь Украине – как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Читайте в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

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