Трамп предпочел не смотреть слушания по импичменту

Президент США Дональд Трамп, который собрался опубликовать стенограмму своей первой телефонной беседы с Зеленским, находится в Овальном кабинете на совещаниях, а не смотрит публичные слушания по импичменту, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Он (Трамп – Ред.) в Овальном кабинете на совещаниях. Не смотрит (слушания – Ред.). Он работает", - сообщила Гришэм журналистам после встречи с президентом.

Как отмечается агентство Associated Press, сам Трамп заявил журналистам во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, что он "слишком занят" для того, чтобы следить за первыми открытыми слушаниями, однако уверен, что получит отчет о слушаниях, которые он называет "охотой на ведьм".

Он также критикует использование штатных адвокатов (из комитета по разведке) для допроса свидетелей, назвав их "телевизионными юристами".

Сообщается, что Трамп не писал ничего в своем твиттере с момента начала слушаний, за исключением ретвита видео Белого дома, в котором слушания были названы "обманом".

Ранее в среду телеканал CBS News сообщал, что президент Трамп будет смотреть слушания, целиком или частично, по телевизору.

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В то же время, в Белом доме отмечали, что не ожидают, что Трамп "сядет перед телевизором, полностью сосредоточившись только на слушаниях".

В среду стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

На открытых слушаниях в комитете по разведке США дали показания временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Они заверили, что не намерены защищать интересы ни демократов, ни республиканцев. Оба состояли на госслужбе при президентах от обеих этих партий.

Также Тейлор и Кент предупредили, что на слушаниях намерены представлять только факты, а не давать оценки того, нарушил ли кто бы то ни было закон при контактах с украинским руководством.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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