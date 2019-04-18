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В Пентагоне подтвердили испытание в КНДР тактического управляемого оружия

Сегодня, 23:49

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа

Фото: Pixabay

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил, что 17 апреля КНДР проводила испытание оружия. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Было испытание", — приводит агентство слова и. о. главы Пентагона. — Я не хочу вдаваться в подробности деятельности нашей разведки, скажу только, что это была не баллистическая ракета".

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа. По данным агентства Рёнхап, КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км. Это первое испытание оружия, о котором было объявлено публично, со времени проведения 28 февраля во Вьетнаме второго саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.


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Тег США, оружие, КНДР, Пентагон, Северная Корея

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Источник:

ТАСС

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