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Северная Корея может отказаться от дальнейших переговоров с США о денуклеаризации

Сегодня, 05:30

Северная Корея не хочет идти на уступки США

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP
Северная Корея может отказаться от дальнейших переговоров с США о денуклеаризации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6a1/972/5c86a197234a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6a1/972/5c86a197234a4.jpg Другие страны Северная Корея не хочет идти на уступки США

Руководство КНДР может приостановить дальнейшие переговоров с США о денуклеаризации. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи.

"У нас нет намерения идти на уступки требованиям США в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", — подчеркнула Цой Сон Хи. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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Тег США, переговоры, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, денуклеаризация

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Источник:

ТАСС

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