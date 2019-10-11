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В Пентагоне уверяют, что Турция не готова прекратить операцию в Сирии

11 октября, 20:41

Турция продолжает военные действия в Сирии

Видео: Reuters

Турция не демонстрирует готовность к завершению своей военной операции на северо-востоке Сирии, несмотря на призывы Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

"По состоянию на вчерашний день в моих разговорах с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром я не получал никаких указаний на то, что они готовы остановиться", — заявил Эспер. Он отвечал на вопрос журналистов о том, усматривает ли Вашингтон признаки готовности Турции прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии под нажимом со стороны США.

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В результате военной операции, которую ведут на севере Сирии турецкие войска, погибли сотни курдских бойцов, о чем 11 октября сообщили в Министерстве обороны Турции.

"Операция "Источник мира" продолжается в соответствии с планом", – цитирует агентство Anadolu турецких военных.

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Отмечается, что в ходе боевых действий были нейтрализованы (то есть убиты либо взяты в плен) 342 участника курдских "Отрядов народной самообороны".

Ранее сообщалось о нейтрализации 277 курдских бойцов в Сирии. При этом как минимум один погибший был и с турецкой стороны.

Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

На данный момент НАТО, Евросоюз, Канада, США, Иран и сам Дамаск осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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Сирия США Турция война Пентагон военная операция

Источник: ТАСС

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