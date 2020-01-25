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В работе Facebook произошел глобальный сбой

25 января, 22:44

Большинство проблем связано с некорректной работой ленты новостей

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Фото: REUTERS/Johanna Geron

В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. В частности его почувствовали пользователи в Украине.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украины и других стран.

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Большинство проблем, по данным ресурса, связано с некорректной работой ленты новостей (75%). 12% пользователей не могут войти в Сеть или вообще скачать ее.

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Напомним, не так давно Facebook снова оказался в центре скандала. Компания сообщила об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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Facebook соцсети сбой

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