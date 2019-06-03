В работе самолетов Boeing 737 MAX обнаружили новые неполадки
Регулятор также анонсировал выпуск специального документа, предписывающего Boeing ликвидировать дефектные элементы предкрылков
Компания Boeing обнаружила брак деталей предкрылков для моделей Boeing 737NG и Boeing 737 MAX, дефекты выявлены у 312 самолетов по всему миру, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
"Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности", – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что дефектные детали склонны к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета.
По итогам совместного расследования Boeing и FAA, обнаружено до 148 бракованных деталей, изготовленных младшими поставщиками для компании Boeing, и определены серийные номера самолетов, на которые дефектные элементы могли быть установлены.
Брак затронул 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX по всему миру, сказано в сообщении FAA.
Регулятор также анонсировал выпуск специального документа, предписывающего Boeing ликвидировать дефектные элементы предкрылков. Операторам затронутых самолетов дается 10 дней, чтобы снять с них бракованные детали. Международные организации гражданской авиации уже уведомлены о состоянии самолетов и необходимых дальнейших действиях.
Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.
Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек.
А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.
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