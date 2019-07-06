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В результате взрыва в торговом центре во Флориде пострадали десятки человек

6 июля, 22:26

Большинство из них в момент взрыва находились в помещении тренажерного зал

Власти американского штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции заместитель начальника службы пожарной охраны города Джоэл Гордон, трансляцию вел телеканал Эй-би-си.

Как отметил Гордон, "согласно предварительным оценкам, пострадали от 15 до 20 человек". Большинство из них в момент взрыва находились в помещении тренажерного зала. Как констатировал Гордон, двое пострадавших получили тяжелые травмы. Они доставлены в больницы.

По словам Гордона, сотрудники службы пожарной охраны, прибывшие к месту взрыва, зафиксировали утечку газа. Гордон отметил, что она могла стать причиной взрыва, однако выяснение обстоятельств произошедшего еще не завершено.

В разбирательстве принимают участие специалисты по расследованию поджогов и случаев применения взрывчатых веществ. Они направлены в Плантейшн Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США, сообщается в "Твиттере" подразделения данного бюро в Майами (штат Флорида).

Ранее мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная КаролинаПод руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.


Напомним, в прошлом месяце американской Филадельфии произошла серия взрывов на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions Refinery. В результате произошедшего никто не пострадал и эвакуацию близлежащих жилых районов не объявляли. Однако из-за пожара около завода ограничено движение транспорта.

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Тег США, взрыв, тц, флорида, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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