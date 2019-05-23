В Сенате США поддержали украинскую резолюцию

Голосование в Комитете состоялось в среду

Фото: AFP

Комитет по вопросам международных отношений Сената США утвердил для голосования Резолюцию S. Res. 74 в память о пятой годовщине Революции достоинства в Украине, празднования храбрости, решимости и жертв народа Украины во время и после революции, и осуждение продолжающейся российской агрессии против Украины.

Голосование в Комитете состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Автором документа выступил сенатор Портман при соавторстве 15-ти коллег, представителей обеих партий.

Кроме декларативной части, резолюция содержит двенадцать пунктов, которые призывают Сенат:

- призвать правительство США, союзников и партнеров поддерживать мощный режим санкций против РФ;

- почтить храбрость, решительность, а также жертвы украинцев во время и после Революции Достоинства;

- почтить память Героев Небесной Сотни;

- поздравить прогресс Украины в достижении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и совместимости с НАТО;

- призвать правительство Украины продолжать реализацию важных реформ по борьбе с коррупцией, создание мощных и свободных рынков, укрепление демократии и верховенства права;

- подтвердить непоколебимую приверженность правительства США демократическим и свободным рыночным реформам в Украине, восстановлению территориальной целостности Украины, а также выделению Украине еще более летальной и нелетального оружия, оборудования и усиление оборонных возможностей на фоне агрессии со стороны РФ;

- осудить преступное поведение РФ против Украины и снова призвать российское правительство немедленно прекратить эти действия;

- в очередной раз осудить необоснованное применение военной силы РФ в Керченском проливе против украинского флота 25 ноября 2018 г.

- выразить поддержку всем украинским политзаключенным, осужденным за сфабрикованные обвинения и заключенными российскими органами власти;

- поддержать Крымскую декларацию Государственного департамента, объявленную 25 июля 2018 года, которая отвергает попытки России аннексировать Крым;

- подчеркнуть, что трубопровод "Северный поток 2" является серьезной угрозой для европейской безопасности и стремится дополнительно подорвать экономическую стабильность Украины;

- поздравить народ Украины с объявлением 6 января 2019 года автокефалии независимой Православной Церкви Украины, которая стала важной вехой в преследовании Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния.

Далее резолюцию должен принять на общем голосовании Сенат США.

Ранее сенаторы выразили поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Отметим, что тогда и сами американцы не остались в стороне. 11 декабря Палата представителей США также выступила за введение санкций против "Северного потока – 2". В принятой резолюции США призывают страны Евросоюза отказаться от строительства российского газопровода, а также хотят санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Кроме того, в США приняли резолюцию по агрессии России в Керченском проливе, в которой призывают Россию вернуть Украине захваченных моряков и корабли, прекратить блокировать судоходство в украинские порты и из них через Керченский пролив. Также высказали свою приверженность в оказании помощи Украине – как военной, так и политико-экономической.

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