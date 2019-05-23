Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Сенате США поддержали украинскую резолюцию

23 мая, 03:52

Голосование в Комитете состоялось в среду

Фото: AFP

Комитет по вопросам международных отношений Сената США утвердил для голосования Резолюцию S. Res. 74 в память о пятой годовщине Революции достоинства в Украине, празднования храбрости, решимости и жертв народа Украины во время и после революции, и осуждение продолжающейся российской агрессии против Украины.

Голосование в Комитете состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Автором документа выступил сенатор Портман при соавторстве 15-ти коллег, представителей обеих партий.

Кроме декларативной части, резолюция содержит двенадцать пунктов, которые призывают Сенат:

  • - призвать правительство США, союзников и партнеров поддерживать мощный режим санкций против РФ;
  • - почтить храбрость, решительность, а также жертвы украинцев во время и после Революции Достоинства;
  • - почтить память Героев Небесной Сотни;
  • - поздравить прогресс Украины в достижении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и совместимости с НАТО;
  • - призвать правительство Украины продолжать реализацию важных реформ по борьбе с коррупцией, создание мощных и свободных рынков, укрепление демократии и верховенства права;
  • - подтвердить непоколебимую приверженность правительства США демократическим и свободным рыночным реформам в Украине, восстановлению территориальной целостности Украины, а также выделению Украине еще более летальной и нелетального оружия, оборудования и усиление оборонных возможностей на фоне агрессии со стороны РФ;
  • - осудить преступное поведение РФ против Украины и снова призвать российское правительство немедленно прекратить эти действия;
  • - в очередной раз осудить необоснованное применение военной силы РФ в Керченском проливе против украинского флота 25 ноября 2018 г.
  • - выразить поддержку всем украинским политзаключенным, осужденным за сфабрикованные обвинения и заключенными российскими органами власти;
  • - поддержать Крымскую декларацию Государственного департамента, объявленную 25 июля 2018 года, которая отвергает попытки России аннексировать Крым;
  • - подчеркнуть, что трубопровод "Северный поток 2" является серьезной угрозой для европейской безопасности и стремится дополнительно подорвать экономическую стабильность Украины;
  • - поздравить народ Украины с объявлением 6 января 2019 года автокефалии независимой Православной Церкви Украины, которая стала важной вехой в преследовании Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния.

Далее резолюцию должен принять на общем голосовании Сенат США.

Ранее сенаторы выразили поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Отметим, что тогда и сами американцы не остались в стороне. 11 декабря Палата представителей США также выступила за введение санкций против "Северного потока – 2". В принятой резолюции США призывают страны Евросоюза отказаться от строительства российского газопровода, а также хотят санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Кроме того, в США приняли резолюцию по агрессии России в Керченском проливе, в которой призывают Россию вернуть Украине захваченных моряков и корабли, прекратить блокировать судоходство в украинские порты и из них через Керченский пролив. Также высказали свою приверженность в оказании помощи Украине – как военной, так и политико-экономической.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег резолюция, резолюция по Украине, Сенат США

Вы сейчас просматриваете новость " В Сенате США поддержали украинскую резолюцию". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это напрямую касается России": принята резолюция против боевиков-наемников

11 апреля, 11:41

Андрей Парубий отметил, что это очень важная дипломатическая победа Украины

В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии РФ в Черном море

4 апреля, 01:04

Документ содержит ряд призывов к администрации США

МИД: Россия пятый год игнорирует резолюцию ООН по Крыму

27 марта, 12:20

Генассамблея в 2014 году резко осудила "референдум" оккупантов и призвала цивилизованный мир не признавать аннексию полуострова

В Конгрессе США представили резолюцию по вмешательству России в выборы в Украине

22 марта, 11:03

Американские политики призывают правительство США помочь Украине справиться с российской угрозой

"Северный поток – 2" не остановится: в Германии отреагировали на резолюцию ЕС

21 марта, 15:11

Крупнейшая нефтегазовая компания ФРГ верит в реализацию российского проекта

Европарламент признал Россию главным лжецом Европы

13 марта, 17:10

Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампаниях по дезинформации

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

10 удивительных правил французских мам

Как желатин спасает наши суставы

Жена полузащитника Барселоны 30 раз отказывала игроку в свидании

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Инна Михайлова: мне нравится в нем абсолютно все

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Велосипедистка дня: колумбийская модель и актриса Ширли Гомес

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Швейные машинки, которые могут вас озолотить

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Слуцкая: я живу только потому, что принимаю гормоны

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь