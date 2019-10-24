В Сирии сбежали более 100 боевиков ИГИЛ: США назвали виновного

Террористы освободились из тюрем после начала военной операции Турции против курдов

/ Фото: AFP

После начала турецкого наступления на позиции курдов на севере Сирии из тюрем в этом регионе сбежали более сотни заключенных террористов "Исламского государства".

Об этом, Выступая в палате представителей США 23 октября, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, пишет Deutsche Welle,

"Мы бы сказали, что сейчас их число превышает 100", – сказал он, добавив, что американским властям неизвестно местонахождение беглецов.

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Помимо того, по словам Джеффри, у США имеются доказательства совершения во время военной операции "Источник мира" в Сирии военных преступлений.

"Мы видели несколько инцидентов, которые мы классифицируем как военные преступления", – сообщил американский представитель.

Чиновник отметил, что многие жители севера Сирии оставили свои дома из-за действий поддерживаемой Анкарой сирийской оппозиции, и назвал военную кампанию Турции "трагической катастрофой для северо-восточной Сирии".

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлом неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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